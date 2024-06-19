Аусси: У меня было несколько достойных вариантов из Украины, но я решил выбрать другой путь
Защитник пока что не планирует возвращаться в Украину
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Экс-игрок "Шахтера" и "Динамо" Алан Аусси, который сейчас играет за ЧФР Клуж, рассказал, как идут его дела в Румынии.
– ЧФР проиграл чемпионство ФКСБ с отставанием в три балла. Когда стало ясно, что первого места вам не видеть?
– Когда "Стяуа" выиграла чемпионат, тогда и стало ясно, что все. К тому моменту все работали и верили, что можно еще что-то сделать и зацепиться за чемпионство. У команды было очень большое желание доказать себе, чего мы стоим, и уйти раньше в отпуск, а не играть стыковые с седьмой командой за право играть в Лиге конференций, если бы были третьими.
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– Я впервые столкнулся с тем, когда после регулярного сезона поделили первенство на чемпионское и не чемпионское. "Стяуа" шла с большим преимуществом, а когда очки поделили – остался не такой большой отрыв. Для болельщиков и телевидения это круто, когда есть интрига, но в таком случае у футболистов больше матчей и мало времени остается на отдых.
– 30 июня заканчивается твой контракт. Какие варианты продолжения карьеры рассматриваешь?
– Transfermarkt несколько ошибается. Я в "Клуже" остаюсь до зимы.
– Через полгода уже адаптировался в Румынии?
– Да, мне нравится жить в "Клуже", это комфортный город для жизни. В команде тоже чувствую себя хорошо.
– Готов вернуться в Украину, если будет хороший вариант?
– У меня было уже несколько достойных вариантов в последние годы из Украины, но я решил выбрать другой путь.
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