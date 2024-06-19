Аусси: У меня было несколько достойных вариантов из Украины, но я решил выбрать другой путь

Экс-игрок "Шахтера" и "Динамо" Алан Аусси, который сейчас играет за ЧФР Клуж, рассказал, как идут его дела в Румынии.

– ЧФР проиграл чемпионство ФКСБ с отставанием в три балла. Когда стало ясно, что первого места вам не видеть?

– Когда "Стяуа" выиграла чемпионат, тогда и стало ясно, что все. К тому моменту все работали и верили, что можно еще что-то сделать и зацепиться за чемпионство. У команды было очень большое желание доказать себе, чего мы стоим, и уйти раньше в отпуск, а не играть стыковые с седьмой командой за право играть в Лиге конференций, если бы были третьими.

– В УПЛ тоже была попытка поэкспериментировать с форматом, но в своем тогдашнем виде она не прижилась. В румынском чемпионате проводят поинтереснее?

– Я впервые столкнулся с тем, когда после регулярного сезона поделили первенство на чемпионское и не чемпионское. "Стяуа" шла с большим преимуществом, а когда очки поделили – остался не такой большой отрыв. Для болельщиков и телевидения это круто, когда есть интрига, но в таком случае у футболистов больше матчей и мало времени остается на отдых.

– 30 июня заканчивается твой контракт. Какие варианты продолжения карьеры рассматриваешь?

– Transfermarkt несколько ошибается. Я в "Клуже" остаюсь до зимы.

– Через полгода уже адаптировался в Румынии?

– Да, мне нравится жить в "Клуже", это комфортный город для жизни. В команде тоже чувствую себя хорошо.

– Готов вернуться в Украину, если будет хороший вариант?

– У меня было уже несколько достойных вариантов в последние годы из Украины, но я решил выбрать другой путь.