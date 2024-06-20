Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
Синие рассматривают варианты усиления атаки
Getty Images / Global Images Ukraine
Британские инсайдеры сообщают, что "пенсионеры" будут работать над трансфером вингера "Кристал Пелес" Мишеля Олисе. В случае оформления сделки руководство будет готово продать одного из футболистов.
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В вероятном списке игроков "на выход" фигурирует украинский футболист. Михаил записал в свой актив 9 результативных действий в 41 матче прошлого сезона.
Мишель набрал 16 баллов по системе гол+пас всего в 19 играх АПЛ 2023/24.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Александр Симченко
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