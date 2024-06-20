Касильяс: Лунину пришлось заменить лучшего вратаря в мире, но он справился очень хорошо

Легенда " Реала " Икер Касильяс подвел итог минувшего сезона для вратарей команды.

"Лунину было нелегко. Ему пришлось заменить лучшего вратаря в мире, но он справился достаточно хорошо. Очень хорошо.

Также правда, что он чередовался с Кепой. Они оба справились с задачей, потому что выиграли чемпионат и Лигу чемпионов. Они оба имеют немалые награды.

Для меня неважно, если они скажут мне, что в определенный момент у них сомневались, поскольку оба доказали свою ценность и внесли вклад в достижение команды. Следовательно, цель была очень хорошо достигнута.

Анчелотти справился очень хорошо. Всё получилось феноменально. Это хорошая работа тренера, который умел в каждой игре выбрать, кто мог бы быть лучше или кто был лучшим вариантом. А Кепа и Лунин отлично заменили Куртуа.

После восстановления Тибо все еще на очень хорошем уровне, и будет еще лучше, когда пройдет предсезонка. Единственный, кто выиграет из этого – это "Реал", – сказал Касильяс.