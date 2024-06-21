Трубин может переехать в Италию

"Бенфика" рассматривает продажу нескольких футболистов летом. В этом списке оказался украинский кипер. Сообщается, что экс-вратаря "Шахтера" хотел бы приобрести "Интер".

"Черно-синие" в поисках замены Янну Зоммеру - швейцарцу поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии. Напомним, что год назад миланский гранд также планировал подписать голкипера, но "орлы" смогли договориться о трансфере.

В предыдущем сезоне Трубин отыграл 48 встреч (47 пропущенных, 17 "сухих" матчей).