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Трубин может переехать в Италию

Наши за границей

Анатолий заинтересовал представителя Серии А

Трубин может переехать в Италию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" рассматривает продажу нескольких футболистов летом. В этом списке оказался украинский кипер. Сообщается, что экс-вратаря "Шахтера" хотел бы приобрести "Интер".

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"Черно-синие" в поисках замены Янну Зоммеру - швейцарцу поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии. Напомним, что год назад миланский гранд также планировал подписать голкипера, но "орлы" смогли договориться о трансфере.

В предыдущем сезоне Трубин отыграл 48 встреч (47 пропущенных, 17 "сухих" матчей).

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Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Симченко
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