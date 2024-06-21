16-летний украинец присоединился к молодёжной команде семикратных чемпионов Германии
Переход в другую возрастную категорию
Legioners.ua
Украинский полузащитник Адам Бучко подписал соглашение с юниорской командой немецкого "Шальке" U17, которая будет выступать в Бундеслиге своей возрастной категории. Об этом сообщает LEGIONERS.UA.
По информации источника, контракт 16-летнего футболиста с "кобальтовыми" рассчитан на 1 год.
Два предыдущих сезона воспитанник львовского "Руха" провел в "Айнтрахт-Дортмунде" U15 и "Шальке" U16.
В позапрошлом розыгрыше Бучко оформил 8 голов и 10 ассистов за 20 матчей.
В сезоне 2023/24 атакующий игрок провел лишь 8 игр из-за того, что получил повреждение. В активе Адама - 3 забитых мяча и 5 результативных передач.
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Источник:LEGIONERS.UA
Опубликовал: Александр Бураков
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