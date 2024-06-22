Джо Харт: Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза

Вратарь шотландского клуба "Селтик" Джо Харт поделился своим мнением касательно украинского полузащитника Михайла Мудрика.

"В нем есть огромный талант. Помню как играл против него, когда он еще играл в "Шахтере". Команда довольно средняя, а вот Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза. Помню, что он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда узнал что он он подписал контракт именно с клубом АПЛ.

Мудрик еще молод, а в "Челси" сейчас нелегкая ситуация. Мне кажется что со временем он станет основным вингером", — сказал голкипер.