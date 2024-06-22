Джо Харт: Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза
Высказался - о Мудрике
Вратарь шотландского клуба "Селтик" Джо Харт поделился своим мнением касательно украинского полузащитника Михайла Мудрика.
"В нем есть огромный талант. Помню как играл против него, когда он еще играл в "Шахтере". Команда довольно средняя, а вот Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза. Помню, что он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда узнал что он он подписал контракт именно с клубом АПЛ.
Мудрик еще молод, а в "Челси" сейчас нелегкая ситуация. Мне кажется что со временем он станет основным вингером", — сказал голкипер.
Напомним, за сезон 2023/24 Мудрик принял участие в 31 игре в чемпионате Англии, он отличился 5 голами и 2 результативными передачами.
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