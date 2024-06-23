Анатолий Трубин рассказал, готов ли он покинуть Бенфику после Евро 2024

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб после Евро-2024.

Отмечается, что "Интер" проявляет интерес к украинцу.

"В настоящее время эти переговоры остались в прошлом. Сейчас я игрок "Бенфики", и я счастлив здесь", – сказал Трубин.

Напомним, в прошлом сезоне Трубин провел за "Бенфику" 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.