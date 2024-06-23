Анатолий Трубин рассказал, готов ли он покинуть Бенфику после Евро 2024
Украинским голкипером интересуется Интер
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб после Евро-2024.
Отмечается, что "Интер" проявляет интерес к украинцу.
"В настоящее время эти переговоры остались в прошлом. Сейчас я игрок "Бенфики", и я счастлив здесь", – сказал Трубин.
Напомним, в прошлом сезоне Трубин провел за "Бенфику" 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина – последняя, Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024
- Мартинес – об ассисте Роналду: Это нужно показывать в академиях по всей Португалии и в мире
- Бельгия забила Румынии на второй минуте: Тилеманс открыл счет
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн