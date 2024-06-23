Чеберко провел полный матч за Коламбус Крю. Его команда разгромила соперника 4:0
Сухой матч для защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Коламбус Крю" принимал дома "Спортинг Канзас-Сити". Хозяева победили со счётом 4:0.
Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбуса” и провел на поле все 90 минут. На его счету три точных подката из четырех, 77 точных передачи с 82 (94%). Статистический портал WhoScored поставил ему балл 7,6.
Это первый матч за последние четыре, когда Чеберко сыграл от стартового до финального свистка. В общей сложности на его счету 13 поединков в текущем сезоне MLS.
После 17 проведенных матчей "Коламбус Крю" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Команда украинца уступает лидеру "Интера" Майами 11 очков, но имеет еще три матча в запасе.
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