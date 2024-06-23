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Продолжают проявлять интерес. Перес установил ценник за Лунина

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Продадут не менее чем 35 млн евро

Продолжают проявлять интерес. Перес установил ценник за Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипером сборной Украины и мадридского "Реала" Андреем Луниным продолжают интересоваться топ-клубы.

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По информации источника, за украинцем следят "Арсенал", "Ньюкасл" и "Атлетико Мадрид". Руководство во главе с Флорентино Пересом не хотят продавать Лунина, но если Андрей захочет оставить "сливочных", то потенциальный покупатель должен будет заплатить не менее 35 миллионов евро.

Напомним, в сезоне 2023/24 за "Реал Мадрид" Лунин принял участие в 21 игре в чемпионате Испании, в котором выстоял на ноль в 10 матчах.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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