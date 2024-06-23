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Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика

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Спортдир Жироны прокомментировал возможный продаж украинца

Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о том, при каких обстоятельствах и цене "Жирона" готовая продать украинского нападающего Артема Довбика:

"Нам не нужно покупать новых игроков, чтобы продавать тех, кто у нас есть. Мы должны покупать, чтобы консолидировать проект. Я не хочу продавать Артема Довбика, но если за него заплатят 40 миллионов евро, то ничего не поделаешь, его надо продавать".

Напомним, за прошедший сезон Довбик сыграл в 36 играх, в которых отметился 24 голами и 8 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

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Источник:
Diari de Girona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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