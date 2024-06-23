Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о том, при каких обстоятельствах и цене "Жирона" готовая продать украинского нападающего Артема Довбика:

"Нам не нужно покупать новых игроков, чтобы продавать тех, кто у нас есть. Мы должны покупать, чтобы консолидировать проект. Я не хочу продавать Артема Довбика, но если за него заплатят 40 миллионов евро, то ничего не поделаешь, его надо продавать".