Малиновский: Когда много лет живешь в Италии, то потихоньку становишься итальянцем

Украинский хавбек "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свои выступления в Серии А и сообщил, что не имеет вариантов для смены клуба.

"Я согласен со своей женой, что у нас в Италии много друзей, у нас там родилась дочь. На данном этапе я чувствую себя в "Дженоа" очень комфортно, у нас классный коллектив и тренер, супер болельщики. На стадионе всегда невероятная атмосфера. Когда много лет живешь в Италии, то потихоньку становишься итальянцем.

Я очень рад, что после "Марселя" перешел в "Дженоа". У меня сейчас еще два года по контракту. Я сыграл более 150 матчей в Серии А, забил много голов. Да, у меня не всегда все складывалось хорошо. Но меня выкупили за три месяца до конца сезона, это очень приятно. Дженоа заплатил очень большие деньги за 31-летнего футболиста.

Но есть другая часть футбола - это менеджмент. У некоторых клубов есть большие долги, поэтому они покупают игроков, чтобы потом их лучше продать. Думаю, Дженоа имеет задачу побороться за более высокие позиции, чем в прошлом сезоне. Поэтому они купили меня. У меня нет никаких вариантов, поэтому я буду готовиться к новому сезону", - рассказал Малиновский.