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Официально: Сваток подписал долгосрочный контракт с клубом МЛС

Наши за границей
Обновлено

Защитник будет играть за Остин

Официально: Сваток подписал долгосрочный контракт с клубом МЛС

austinfc.com

Новина українською

Американский клуб МЛС "Остин" объявил о подписании контракта с центральным защитником "Днепра-1" и сборной Украины Александром Сватком.

Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года (до конца 2027 года)с возможным продлением еще на год (до конца 2028 года).

29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.

В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

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Александр Сваток СК Днепр-1 ФК Остин
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Источник:
ФК Остін
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Zimoridok64 (Мелитополь)
24.06.2024 в 20:16
А как же ТЦК?
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Комментарии 1
Zimoridok64 (Мелитополь)
24.06.2024 в 20:16
А как же ТЦК?
Ответить
0
0

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