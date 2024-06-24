Официально: Сваток подписал долгосрочный контракт с клубом МЛС

Американский клуб МЛС "Остин" объявил о подписании контракта с центральным защитником " Днепра-1 " и сборной Украины Александром Сватком.

Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года (до конца 2027 года)с возможным продлением еще на год (до конца 2028 года).

29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.

В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.