Официально: Сваток подписал долгосрочный контракт с клубом МЛС
Защитник будет играть за Остин
austinfc.com
Американский клуб МЛС "Остин" объявил о подписании контракта с центральным защитником "
Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года (до конца 2027 года)с возможным продлением еще на год (до конца 2028 года).
29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.
В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.
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Источник:ФК Остін
Опубликовал: Михаил Черныш
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Zimoridok64 (Мелитополь)
24.06.2024 в 20:16
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