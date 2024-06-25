"Привлекли амбиции клуба". Сваток прокомментировал свой переезд в МЛС

Теперь уже бывший защитник "Днепра-1" Александр Сваток высказался о своём трансфере в американский "Остин".

"Что больше всего привлекло меня в "Остине", так это амбиции клуба. Здесь есть явное желание конкурировать и создать команду, которой город сможет гордиться. Это то, частью чего я хочу быть", - приводит слова Сватка официальный сайт "Остина".

"Александр — защитник, который на протяжении многих лет последовательно демонстрировал лидерские качества в своих предыдущих клубах. Он присоединится к нам после своего участия в чемпионате Европы и укрепит наши оборонительные возможности", - сказал спортивный директор американского клуба Родольфо Боррелл.