"Привлекли амбиции клуба". Сваток прокомментировал свой переезд в МЛС
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scdnipro1.com.ua
Теперь уже бывший защитник "Днепра-1" Александр Сваток высказался о
"Что больше всего привлекло меня в "Остине", так это амбиции клуба. Здесь есть явное желание конкурировать и создать команду, которой город сможет гордиться. Это то, частью чего я хочу быть", - приводит слова Сватка официальный сайт "Остина".
"Александр — защитник, который на протяжении многих лет последовательно демонстрировал лидерские качества в своих предыдущих клубах. Он присоединится к нам после своего участия в чемпионате Европы и укрепит наши оборонительные возможности", - сказал спортивный директор американского клуба Родольфо Боррелл.
Напомним, соглашение сторон рассчитано до конца 2027 года) с возможным продлением еще на год (до конца 2028 года).
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