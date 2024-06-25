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"Привлекли амбиции клуба". Сваток прокомментировал свой переезд в МЛС

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"Привлекли амбиции клуба". Сваток прокомментировал свой переезд в МЛС

scdnipro1.com.ua

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Теперь уже бывший защитник "Днепра-1" Александр Сваток высказался о своём трансфере в американский "Остин".

"Что больше всего привлекло меня в "Остине", так это амбиции клуба. Здесь есть явное желание конкурировать и создать команду, которой город сможет гордиться. Это то, частью чего я хочу быть", - приводит слова Сватка официальный сайт "Остина".

"Александр — защитник, который на протяжении многих лет последовательно демонстрировал лидерские качества в своих предыдущих клубах. Он присоединится к нам после своего участия в чемпионате Европы и укрепит наши оборонительные возможности", - сказал спортивный директор американского клуба Родольфо Боррелл.

Напомним, соглашение сторон рассчитано до конца 2027 года) с возможным продлением еще на год (до конца 2028 года).

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МЛС Александр Сваток СК Днепр-1 ФК Остин трансфер
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Источник:
FC Austin
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MP (Львів)
25.06.2024 в 09:35
які амбіції? звалити бабло заробляти
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Комментарии 1
MP (Львів)
25.06.2024 в 09:35
які амбіції? звалити бабло заробляти
Ответить
0
0

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