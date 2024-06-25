Малиновский - о возможной смене клуба: Дженоа заплатила за меня очень большие деньги, а мне уже 31 год
Хавбек настроен остаться в Италии
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Полузащитник итальянской "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопрос о своих дальнейших планах.
"Я очень рад, что после Марселя перешел в Дженоа, и у меня сейчас 2 года контракта. Посмотрим, конечно. У меня уже более 150 матчей где-то в Серии А, много мячей забивал. Конечно, были моменты, когда не очень, но очень неплохая пресса, и меня выкупили за 3 месяца до конца сезона, поэтому это очень приятно.
И, к тому же, "Дженоа" заплатила очень большие деньги, скажем так, для футболиста, которому 30, сейчас уже 31 год. Поэтому мне это очень приятно, и надеюсь, что следующий сезон будет намного лучше, чем этот, что был.
Все равно, одна часть - футбол, другая - это менеджмент, это клуб. У многих клубов есть долги очень большие, они покупают футболиста, чтобы потом продать, заработать, чтобы держать клуб финансово стабильным. Поэтому то, что они купили меня, - это, как я думаю, что есть задача в следующем сезоне, может, побороться за что-то, за более высокую позицию, чем мы сейчас закончили.
С агентом у меня никаких вариантов нет, поэтому я буду готовиться к новому сезону", - сказал Малиновский в интервью SportArena.
Напомним, в начале этого года "Дженоа" воспользовалась опцией выкупа Малиновского у "Марселя".
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