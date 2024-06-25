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Цыганков определился с выбором клуба, в котором продолжит карьеру

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Способствовал ряд факторов

Цыганков определился с выбором клуба, в котором продолжит карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, где полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков будет выступать в следующем сезоне.

По информации Футбол 24, на данный момент 26-летний футболист склоняется к тому, чтобы остаться в "Жироне".

Отмечается, что украинца устраивает отношение в клубе, сотрудничество с тренером, быт, а также возможность сыграть в Лиге чемпионов. Переговоры между сторонами относительно нового контракта должны пройти после завершения выступления сборной Украины на Евро-2024.

В прошлом сезоне Цыганков записал на свой счёт 8 забитых мячей и 7 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

Напомним, в январе 2023 года Виктор перешел в Жирону из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро.

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контракт Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
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