Лунин отреагировал на уход Начо из Реала - защитник провёл в основной команде 13 лет
Уходит эпоха
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попрощался с уже бывшим защитником "сливочных" Начо Фернандесом.
"Великий капитан, прекрасный пример. Спасибо за все, легенда. Удачи в новом этапе – ты достоин всего наилучшего", – написал Лунин в своём аккаунте в Instagram.
Начо - воспитанник "Реала". В системе "королевского" клуба испанец находился с 2001 года. Дебют испанца в первой команде состоялся 23 апреля 2011 года в матче против "Валенсии" (6:3) в Ла Лиге.
Ожидается, что Начо продолжит карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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