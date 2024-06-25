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Лунин отреагировал на уход Начо из Реала - защитник провёл в основной команде 13 лет

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Лунин отреагировал на уход Начо из Реала - защитник провёл в основной команде 13 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попрощался с уже бывшим защитником "сливочных" Начо Фернандесом.

"Великий капитан, прекрасный пример. Спасибо за все, легенда. Удачи в новом этапе – ты достоин всего наилучшего", – написал Лунин в своём аккаунте в Instagram.

Начо - воспитанник "Реала". В системе "королевского" клуба испанец находился с 2001 года. Дебют испанца в первой команде состоялся 23 апреля 2011 года в матче против "Валенсии" (6:3) в Ла Лиге.

Ожидается, что Начо продолжит карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

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Реал (Мадрид) Начо Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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