Официально: Григорчук покинул Черноморец и принял клуб из Азербайджана
Тренер принял Нефтчи
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Азербайджанский "Нефтчи" объявил о назначении новым главным тренером украинского специалиста Романа Григорчука, который до недавнего момента работал с "
Соглашение 59-летнего тренера с клубом рассчитано на два года.
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Отметим, что у Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015 – 2018 годах он возглавлял местную "Габалу".
"Нефтчи" завершил на четвертом месте в турнирной таблице.
Интересно, что одесский клуб пока что никак не прокомментировал уход тренера, у которого по окончанию сезона завершился контракт.
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tolina-ystas (Краматорск)
26.06.2024 в 17:07
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