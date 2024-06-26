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Официально: Григорчук покинул Черноморец и принял клуб из Азербайджана

Наши за границей
Обновлено

Тренер принял Нефтчи

Официально: Григорчук покинул Черноморец и принял клуб из Азербайджана

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Азербайджанский "Нефтчи" объявил о назначении новым главным тренером украинского специалиста Романа Григорчука, который до недавнего момента работал с "Черноморцем".

Соглашение 59-летнего тренера с клубом рассчитано на два года.

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Отметим, что у Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015 – 2018 годах он возглавлял местную "Габалу".

"Нефтчи" завершил на четвертом месте в турнирной таблице.

Интересно, что одесский клуб пока что никак не прокомментировал уход тренера, у которого по окончанию сезона завершился контракт.

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Роман Григорчук Нефтчи (Баку) Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
26.06.2024 в 17:07
Это плохая новость.
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Комментарии 5
tolina-ystas (Краматорск)
26.06.2024 в 17:07
Это плохая новость.
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xo66it (Оболонський Рейх)
26.06.2024 в 16:57
Без Григорчука ЧО одразу стає серед клубів, які будуть боротися за виживання
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alex.belogubko (одесса)
26.06.2024 в 16:55
МАКСИМОВ -ШАРАН -КАЛИТВЕНЦЕВ приглашайте в ЧО
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alex.belogubko (одесса)
26.06.2024 в 16:54
надо приглашать МАКСИМОВА -ШАРАНА-КАЛИТВЕНЦОВА --хуже не будет хорошие тренера а не физруки как РОТАНЬ
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Черноморчик (Одесса )
26.06.2024 в 16:38
Удачи тебе Григорчук , так надеялся что воскреснет Черноморец , но увы война, темные дела не дали шансов нам . Жалко , что Одесса осталось без футбола . Есть бабло и можно с колхозом выходить в еврокубки, нет денег и даже город миллионик остаётся без футбола .
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