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Яремчук: У меня были проблемы последние годы - травма, потом в Украине началась война

Наши за границей
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Но Роман уверен, что еще не сказал своего последнего слова

Яремчук: У меня были проблемы последние годы - травма, потом в Украине началась война

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский форвард Роман Яремчук порассуждал о не самых удачных для него последних сезонах в европейских клубах.

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"У меня были проблемы последние годы. Была травма, потом в Украине началась война – это было тяжелое время. Война повлияла на меня. Я сильно потерял в весе, сильно потерял в концентрации. Но не хочется, чтобы это было оправданием".

Веру в себя я никогда не терял, потому что знаю: я – хороший футболист. Иногда нужно просто попасть в правильное место в нужное время и тогда все будет хорошо.

Я сейчас в расцвете сил, мне 28 лет, и я чувствую, что мой организм хорошо себя ведет", — сказал Яремчук.

Напомним, что минувший сезон Роман провел в аренде в испанской "Валенсии", а его контракт принадлежит бельгийскому "Брюгге".

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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