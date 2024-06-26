Яремчук: У меня были проблемы последние годы - травма, потом в Украине началась война

Украинский форвард Роман Яремчук порассуждал о не самых удачных для него последних сезонах в европейских клубах.

"У меня были проблемы последние годы. Была травма, потом в Украине началась война – это было тяжелое время. Война повлияла на меня. Я сильно потерял в весе, сильно потерял в концентрации. Но не хочется, чтобы это было оправданием".

Веру в себя я никогда не терял, потому что знаю: я – хороший футболист. Иногда нужно просто попасть в правильное место в нужное время и тогда все будет хорошо.

Я сейчас в расцвете сил, мне 28 лет, и я чувствую, что мой организм хорошо себя ведет", — сказал Яремчук.