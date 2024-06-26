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СМИ: ПСЖ, который летом купил кипера из России, присматривается к Лунину

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Будущее украинца в Мадриде все еще остается туманным

СМИ: ПСЖ, который летом купил кипера из России, присматривается к Лунину

AS

Новина українською

Парижский "ПСЖ", проявляет интерес к украиснкому голкиперу "Реала" Андрею Лунина. Об этом пишет испанское сообщил Defensa Central.

Как пишет издание, что ситуация Андрея в "Реале" все еще подвешена в воздухе. Украинский кипер понимает, что в случае продления контракта он все равно останется вторым номером после Тибо Куртуа и поэтому все еще раздумывает о возможной смене команды.

"ПСЖ" хочет воспользоваться этой ситуацией и рассматривает приглашение украинского вратаря. Парижане пристально следят за ситуацией. На это влияют и нестабильные выступления Джанлуиджи Доннаруммы, и возможный уход другого вратаря команды Арнау Тенаса.

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Ситуации добавляет пикантности тот факт, что этим летом "ПСЖ" за 20 млн евро купил у "Краснодара" российского голкипера Матвея Сафонова.

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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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