СМИ: ПСЖ, который летом купил кипера из России, присматривается к Лунину
Будущее украинца в Мадриде все еще остается туманным
AS
Парижский "
Как пишет издание, что ситуация Андрея в "Реале" все еще подвешена в воздухе. Украинский кипер понимает, что в случае продления контракта он все равно останется вторым номером после Тибо Куртуа и поэтому все еще раздумывает о возможной смене команды.
"ПСЖ" хочет воспользоваться этой ситуацией и рассматривает приглашение украинского вратаря. Парижане пристально следят за ситуацией. На это влияют и нестабильные выступления Джанлуиджи Доннаруммы, и возможный уход другого вратаря команды Арнау Тенаса.
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Ситуации добавляет пикантности тот факт, что этим летом "ПСЖ" за 20 млн евро
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