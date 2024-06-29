  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится
В тренде

Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится

Наши за границей
Обновлено

Со временем Александр перешел в лондонский клуб

Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Олег Кудрик вспомнил период выступлений за юношескую команду “Шахтера”.

"Зинченко с самого детства за "Арсенал". Эта же фотография у него есть детская, он в форме "Арсенала" стоит. Ну, он действительно всегда любил.

Когда пацаны играли в 1/8 (Юношеской лиги УЕФА 2013/14 — прим.), мы тогда были на сборах и готовились, и у нас как раз игра с "Арсеналом". И после того матча я помню, что Венгер сказал, что действительно Зинченко ему нравится.

И такая судьба, значит, так должно быть. Он сам себе все нарисовал, значит", – сказал Кудрик.

Зинченко присоединился к “Арсеналу” летом 2022 года. Тогда "канониры" выкупили футболиста у "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. На его счету 68 поединков в составе лондонцев.

По теме
yellow-arrow
Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
yellow-arrow
Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий
yellow-arrow
Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме
Шахтер (Донецк) Олег Кудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости