Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится
Со временем Александр перешел в лондонский клуб
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Украинский голкипер Олег Кудрик вспомнил период выступлений за юношескую команду “Шахтера”.
"Зинченко с самого детства за "Арсенал". Эта же фотография у него есть детская, он в форме "Арсенала" стоит. Ну, он действительно всегда любил.
Когда пацаны играли в 1/8 (Юношеской лиги УЕФА 2013/14 — прим.), мы тогда были на сборах и готовились, и у нас как раз игра с "Арсеналом". И после того матча я помню, что Венгер сказал, что действительно Зинченко ему нравится.
И такая судьба, значит, так должно быть. Он сам себе все нарисовал, значит", – сказал Кудрик.
Зинченко присоединился к “Арсеналу” летом 2022 года. Тогда "канониры" выкупили футболиста у "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. На его счету 68 поединков в составе лондонцев.
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