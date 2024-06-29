Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится

Украинский голкипер Олег Кудрик вспомнил период выступлений за юношескую команду “Шахтера”.

"Зинченко с самого детства за "Арсенал". Эта же фотография у него есть детская, он в форме "Арсенала" стоит. Ну, он действительно всегда любил.

Когда пацаны играли в 1/8 (Юношеской лиги УЕФА 2013/14 — прим.), мы тогда были на сборах и готовились, и у нас как раз игра с "Арсеналом". И после того матча я помню, что Венгер сказал, что действительно Зинченко ему нравится.

И такая судьба, значит, так должно быть. Он сам себе все нарисовал, значит", – сказал Кудрик.