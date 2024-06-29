В Реале не знают, подпишет ли Лунин новый контракт с клубом

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин все еще не подписал новый контракт с мадридским клубом.

Как сообщает Marca, у руководителей "Реала" нет новостей относительно будущего украинского голкипера, контракт которого завершается летом 2025 года. Они ожидают, что 25-летний Лунин останется вторым номером команды в следующем сезоне. Однако, если Мадрид получит предложение, оно будет рассмотрено.

Читайте также Реал рассматривает вариант с выкупом контракта Кепы, если Лунин захочет уйти

В раздевалке "Реала" после финала Лиги чемпионов царила уверенность, что Лунин будет искать себе новый клуб. Однако в Мадриде об окончательном решении украинского кипера никто не знает.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Осложняет ситуацию с поиском будущей команды для Лунина его слабое выступление на Евро-2024.