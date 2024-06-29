В Реале не знают, подпишет ли Лунин новый контракт с клубом
Будущее украинского кипера остается неопределенным
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин все еще не подписал новый контракт с мадридским клубом.
Как сообщает Marca, у руководителей "Реала" нет новостей относительно будущего украинского голкипера, контракт которого завершается летом 2025 года. Они ожидают, что 25-летний Лунин останется вторым номером команды в следующем сезоне. Однако, если Мадрид получит предложение, оно будет рассмотрено.
В раздевалке "Реала" после финала Лиги чемпионов царила уверенность, что Лунин будет искать себе новый клуб. Однако в Мадриде об окончательном решении украинского кипера никто не знает.
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Осложняет ситуацию с поиском будущей команды для Лунина его слабое выступление на Евро-2024.
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