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В Реале не знают, подпишет ли Лунин новый контракт с клубом

Наши за границей
Обновлено

Будущее украинского кипера остается неопределенным

В Реале не знают, подпишет ли Лунин новый контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин все еще не подписал новый контракт с мадридским клубом.

Как сообщает Marca, у руководителей "Реала" нет новостей относительно будущего украинского голкипера, контракт которого завершается летом 2025 года. Они ожидают, что 25-летний Лунин останется вторым номером команды в следующем сезоне. Однако, если Мадрид получит предложение, оно будет рассмотрено.

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В раздевалке "Реала" после финала Лиги чемпионов царила уверенность, что Лунин будет искать себе новый клуб. Однако в Мадриде об окончательном решении украинского кипера никто не знает.

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Осложняет ситуацию с поиском будущей команды для Лунина его слабое выступление на Евро-2024.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:07
Переходи Лунин к Носову в М-1925. Там тебя никто не обидит!
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Комментарии 9
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:07
Переходи Лунин к Носову в М-1925. Там тебя никто не обидит!
Ответить
1
1
oda1979 (Запорожье)
29.06.2024 в 19:46
Жажа плохого не посоветует!
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1
1
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 21:28
жажа/ода - чмошное чуханидло
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0
1
MaximSK (Киев)
29.06.2024 в 16:36
Если он выберет путь остаться дублером Куртуа, то место в основе сборной для него должно быть закрыта, мы видели его уровень без игровой практики в игре с румынами, нам этого на долго хватит.
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4
0
Andrumas (Düsseldorf)
29.06.2024 в 15:11
Скорее Кейн выиграет трофей, чем этот лавку Реала променяет
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:13
ти ухилянт я бачу, зовсім рамси попутав....
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0
4
Andrumas (Düsseldorf)
29.06.2024 в 21:38
Тебе твой папик только по вечерам разрешает в интернет заходить?..
 
0
0
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Вarcelinius
29.06.2024 в 14:48
Не верю.
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:14
а навіщо тобі це ... дурню....?
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