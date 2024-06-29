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Фанаты Эмполи признали гол Коваленко в ворота Наполи лучшим в сезоне

Наши за границей

Не единственный точный удар Виктора в чемпионате

Фанаты Эмполи признали гол Коваленко в ворота Наполи лучшим в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эмполи" проводил среди своих болельщиков опрос на звание лучшего гола в прошлом сезоне. Победу в номинации одержал Виктор Коваленко.

Точный удар украинца в матче 12-го тура Серии А против “Наполи” принес минимальную победу над тогдашним чемпионом Италии.

Всего в прошлом чемпионате Коваленко провел 17 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

Виктор провел предыдущий сезон в "Эмполе" на правах аренды из "Аталанты". Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 16:43
Делал навес а получилось как-всегда. Ужас! Если это лучший гол, то какой тогда не лучший??)
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 16:43
Делал навес а получилось как-всегда. Ужас! Если это лучший гол, то какой тогда не лучший??)
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0
2
download1 (huyersk)
29.06.2024 в 17:31
видно що він пробивав, прикрий пельку коричнева пляма на гузні, жажа, вилупок сраний
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 18:04
download1 (huyersk) це не по єропейськи ображати представників ЛГБТ-спільноти... Жужа- знаменитий харківський фрік....
 
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:06
видно что горе Коваленко делал навес на дальнюю штангу но бабушка ему утром салом буцы смазала и мяч срезался. Это все видят кроме донецких даунов!
 
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download1 (huyersk)
29.06.2024 в 15:45
знай нашого голден боя !Переможний гол і кому!
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