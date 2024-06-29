Фанаты Эмполи признали гол Коваленко в ворота Наполи лучшим в сезоне
Не единственный точный удар Виктора в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" проводил среди своих болельщиков опрос на звание лучшего гола в прошлом сезоне. Победу в номинации одержал Виктор Коваленко.
Точный удар украинца в матче 12-го тура Серии А против “Наполи” принес минимальную победу над тогдашним чемпионом Италии.
Всего в прошлом чемпионате Коваленко провел 17 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.
Виктор провел предыдущий сезон в "Эмполе" на правах аренды из "Аталанты". Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 16:43
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