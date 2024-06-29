Довбиком заинтересовался еще один итальянский гранд
Уже целый список топовых клубов, которые хотят украинца
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что "Ювентус" рассматривает форварда "Жироны" Артема Довбика. Напомним, ранее сообщалось об интересе к украинцу от "Челси", "Атлетико", "Наполи" и "Милана".
Неделю назад спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказывал, что клуб готов к продаже Довбика минимум за 40 миллионов евро.
26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2023/24, забив 24 гола. На Евро-2024 Артему отличиться не удалось.
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