Довбиком заинтересовался еще один итальянский гранд

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что "Ювентус" рассматривает форварда "Жироны" Артема Довбика. Напомним, ранее сообщалось об интересе к украинцу от "Челси", "Атлетико", "Наполи" и "Милана".

Неделю назад спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказывал, что клуб готов к продаже Довбика минимум за 40 миллионов евро.

26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2023/24, забив 24 гола. На Евро-2024 Артему отличиться не удалось.