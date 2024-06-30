  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку
В тренде

Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку

Наши за границей

Статистическим порталам не понравилась игра украинца

Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Нэшвилл" и "Интер" Майами.

"Героны" отличились двумя голами еще до перерыва: забили Иан Фрей и Хорди Альба. Во втором тайме "Нэшвилл" ответил одним точным ударом Мухтара с пенальти.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел весь матч в составе "Интера". WhoScored поставил ему бал 6,2 – самый низкий среди футболистов основы своей команды.

Отметим, что Кривцов сыграл в центре обороны в паре с Серхио Бускетсом.

Победа удержала “Интер” на первом месте в турнирной таблице. Команда Мартино опережает второй “Цинцинатти” на два очка, но у соперника есть еще один матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
yellow-arrow
Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий
yellow-arrow
Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме
Сергей Кривцов Интер Майами Нэшвилл (США)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости