Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку
Статистическим порталам не понравилась игра украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Нэшвилл" и "Интер" Майами.
"Героны" отличились двумя голами еще до перерыва: забили Иан Фрей и Хорди Альба. Во втором тайме "Нэшвилл" ответил одним точным ударом Мухтара с пенальти.
Украинский защитник Сергей Кривцов провел весь матч в составе "Интера". WhoScored поставил ему бал 6,2 – самый низкий среди футболистов основы своей команды.
Отметим, что Кривцов сыграл в центре обороны в паре с Серхио Бускетсом.
Победа удержала “Интер” на первом месте в турнирной таблице. Команда Мартино опережает второй “Цинцинатти” на два очка, но у соперника есть еще один матч в запасе.
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