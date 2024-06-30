Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку

В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Нэшвилл" и "Интер" Майами.

"Героны" отличились двумя голами еще до перерыва: забили Иан Фрей и Хорди Альба. Во втором тайме "Нэшвилл" ответил одним точным ударом Мухтара с пенальти.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел весь матч в составе "Интера". WhoScored поставил ему бал 6,2 – самый низкий среди футболистов основы своей команды.

Отметим, что Кривцов сыграл в центре обороны в паре с Серхио Бускетсом.

Победа удержала “Интер” на первом месте в турнирной таблице. Команда Мартино опережает второй “Цинцинатти” на два очка, но у соперника есть еще один матч в запасе.