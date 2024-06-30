  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме
В тренде

Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме

Наши за границей

Второй раз за три матча сыграл не в старте

Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшн" принимал на своем стадионе "Коламбус Крю". Хозяева уступили со счетом 1:5, хоть и первыми забили на девятой минуте встречи.

Украинец Евгений Чеберко вышел на поле на 63-й минуте матча. Тогда счет был уже 3:1 в пользу его команды.

Второй раз за последние три матча защитник появляется в игре со скамьи для запасных. В общей сложности на его счету 21 поединок в этом году.

Коламбус занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Отрыв от первого "Интера" Майами составляет 11 очков, но у команды Чеберко есть еще три матча в запасе.

По теме
yellow-arrow
Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
yellow-arrow
Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий
yellow-arrow
Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку
Коламбус Крю (США) Нью-Инглэнд Революшн (США) Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 10:59
Чеберко в сборную! Нам нужна его мощь!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 10:59
Чеберко в сборную! Нам нужна его мощь!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости