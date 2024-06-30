Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме
Второй раз за три матча сыграл не в старте
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшн" принимал на своем стадионе "Коламбус Крю". Хозяева уступили со счетом 1:5, хоть и первыми забили на девятой минуте встречи.
Украинец Евгений Чеберко вышел на поле на 63-й минуте матча. Тогда счет был уже 3:1 в пользу его команды.
Второй раз за последние три матча защитник появляется в игре со скамьи для запасных. В общей сложности на его счету 21 поединок в этом году.
Коламбус занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Отрыв от первого "Интера" Майами составляет 11 очков, но у команды Чеберко есть еще три матча в запасе.
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