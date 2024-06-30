Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ

Полузащитник словацкого клуба "ДАК 1904" Игорь Харатин близок к возвращению в Украину. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, 29-летний полузащитник не продлил контракт со словацким "ДАКом", и с завтрашнего дня он станет свободным агентом. Отмечается, что потенциальный клуб, в который может перейти Харатин – "Колос".

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Напомним, за предыдущий сезон Харатин сыграл в 15 играх, в которых ни разу не отличился результативным действием.