Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
Завтра он становится свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник словацкого клуба "ДАК 1904" Игорь Харатин близок к возвращению в Украину. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По имеющейся информации, 29-летний полузащитник не продлил контракт со словацким "ДАКом", и с завтрашнего дня он станет свободным агентом. Отмечается, что потенциальный клуб, в который может перейти Харатин – "Колос".
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Напомним, за предыдущий сезон Харатин сыграл в 15 играх, в которых ни разу не отличился результативным действием.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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