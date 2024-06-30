  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
В тренде

Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ

Наши за границей

Завтра он становится свободным агентом

Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник словацкого клуба "ДАК 1904" Игорь Харатин близок к возвращению в Украину. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, 29-летний полузащитник не продлил контракт со словацким "ДАКом", и с завтрашнего дня он станет свободным агентом. Отмечается, что потенциальный клуб, в который может перейти Харатин – "Колос".

Читайте такжеОфициально: Колос подписал форварда Зари

Напомним, за предыдущий сезон Харатин сыграл в 15 играх, в которых ни разу не отличился результативным действием.

По теме
yellow-arrow
Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий
yellow-arrow
Команда Чеберка в MLS разгромила соперника 5:1. Украинец вышел на поле во втором тайме
yellow-arrow
Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку
Игорь Харатин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости