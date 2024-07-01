"Интерес из Украины есть": Харатин не исключает вариант с возвращением на родину
Экс-игрок сборной прокомментировал трансферные слухи
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Экс-полузащитник ДАК 1904 и сборной украины Игорь Харатин прокомментировал трансферные слухи, которые связывают его с клубами УПЛ.
Ранее сообщалось, что на украинца претендует "Колос", а сам футболист серьезно рассматривает это предложение.
"Мой контракт с ДАК-1904 подошел к концу в прошлом месяце.
Интерес из Украины есть. Я бы не хотел конкретизировать, поскольку это может негативно повлиять на переговорный процесс", - сказал Харатин в комментарии изданию "Український футбол".
Напомним, в минувшем сезоне Харатин сыграл в 7 играх за ДАК 1904 и не сумел отличиться результативными действиями.
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