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"Интерес из Украины есть": Харатин не исключает вариант с возвращением на родину

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Экс-игрок сборной прокомментировал трансферные слухи

"Интерес из Украины есть": Харатин не исключает вариант с возвращением на родину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник ДАК 1904 и сборной украины Игорь Харатин прокомментировал трансферные слухи, которые связывают его с клубами УПЛ.

Ранее сообщалось, что на украинца претендует "Колос", а сам футболист серьезно рассматривает это предложение.

"Мой контракт с ДАК-1904 подошел к концу в прошлом месяце.

Интерес из Украины есть. Я бы не хотел конкретизировать, поскольку это может негативно повлиять на переговорный процесс", - сказал Харатин в комментарии изданию "Український футбол".

Напомним, в минувшем сезоне Харатин сыграл в 7 играх за ДАК 1904 и не сумел отличиться результативными действиями.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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