Сандерленд подписал новый контракт с 16-летним украинцем
Юный игрок остается в системе клуба
Фото: x.com/AcademyOfLight
"Сандерленд" продлил контракт с 16-летним украинцем Иваном Струком.
Соглашение подписано по стипендиальной программе Академии Света – юношеской команды "Сандерленда", которая работает с молодежью.
В декабре 2022 Иван заключил договор с молодежной Академией лондонского "Челси". А в августе 2023 года украинский полузащитник перебрался в "Сандерленд" и представлял команды U-16/U-18.
По итогам сезона-2023/24 "Сандерленд" занял 16-е место в Чемпионшипе.
Напомним, Струк является уроженцем Чорткова в Тернопольской области. Его папа – Игорь Струк – в свое время провел не один успешный сезон за чертковский "Кристалл" и тернопольскую "Ниву".
Дедушка мальчика – Иван Струк – тоже выступал за "Кристалл", тернопольскую "Ниву", Ивано-Франковский "Спартак". Более того – трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого "Колоса".
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