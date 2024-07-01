Сандерленд подписал новый контракт с 16-летним украинцем

"Сандерленд" продлил контракт с 16-летним украинцем Иваном Струком.

Соглашение подписано по стипендиальной программе Академии Света – юношеской команды "Сандерленда", которая работает с молодежью.

В декабре 2022 Иван заключил договор с молодежной Академией лондонского "Челси". А в августе 2023 года украинский полузащитник перебрался в "Сандерленд" и представлял команды U-16/U-18.

По итогам сезона-2023/24 "Сандерленд" занял 16-е место в Чемпионшипе.

Напомним, Струк является уроженцем Чорткова в Тернопольской области. Его папа – Игорь Струк – в свое время провел не один успешный сезон за чертковский "Кристалл" и тернопольскую "Ниву".

Дедушка мальчика – Иван Струк – тоже выступал за "Кристалл", тернопольскую "Ниву", Ивано-Франковский "Спартак". Более того – трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого "Колоса".