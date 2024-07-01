Три клуба АПЛ интересуются Цыганковым, - Mundo Deportivo

В Испании продолжают обсуждать возможный летний трансферный переход вингера "Жироны" Виктора Цыганкова в другой европейский клуб.

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Так, по данным Mundo Deportivo, в Англии на украинца несколько претендентов, но наиболее заинтересована в игроке "Астон Вилла", которая проявляла интерес еще прошлым летом, и он сохранился.

Также в АПЛ есть интерес со стороны двух лондонских клубов, "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Из других европейских клубов интерес к украинцу сохраняют "Бавария" и "Милан", о чем уже писалось ранее.

Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.