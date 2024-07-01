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Три клуба АПЛ интересуются Цыганковым, - Mundo Deportivo

Наши за границей
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Также есть интерес от Милана и Баварии

Три клуба АПЛ интересуются Цыганковым, - Mundo Deportivo

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании продолжают обсуждать возможный летний трансферный переход вингера "Жироны" Виктора Цыганкова в другой европейский клуб.

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Так, по данным Mundo Deportivo, в Англии на украинца несколько претендентов, но наиболее заинтересована в игроке "Астон Вилла", которая проявляла интерес еще прошлым летом, и он сохранился.

Также в АПЛ есть интерес со стороны двух лондонских клубов, "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Из других европейских клубов интерес к украинцу сохраняют "Бавария" и "Милан", о чем уже писалось ранее.

Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Милан Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
01.07.2024 в 19:51
Да никуда он из Жироны не пойдёт. Он же еврей, а не жажа.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
01.07.2024 в 19:51
Да никуда он из Жироны не пойдёт. Он же еврей, а не жажа.
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0
2
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 19:25
Вітя класний гравець, але дуже ламкий і недостатньо атлетичний для АПЛ. Скаутам, звісно видніше, чи він підходить під ігрові схеми їх клубів , але боюсь що 2/3 сезону в Англії він буде проводити на лікарняному
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Вarcelinius
01.07.2024 в 19:52
Да канешна.
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