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Русин: Миколенко помогал с переездом. Мы знакомы со времен Динамо

Наши за границей

Нападающий черных котов рассказал о существенных изменениях в своей карьере

Русин: Миколенко помогал с переездом. Мы знакомы со времен Динамо

Фото: SunderlandAFC

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10 месяцев назад Назарий присоединился к команде из Чемпионшипа. Форвард рассказал о трудностях и главном помощнике во время переезда в Англию.

“Мне здесь нравится, моей семье здесь нравится, потому все хорошо. Я считаю, что Сандерленд – хороший город для семейной жизни.
Я общаюсь с Виталием Миколенко, мы знакомы еще со времен "Динамо", где вместе играли. Он мне очень помогал с переездом, многое подсказывал, за что я ему очень благодарен. С Егором Ярмолюком немного общались в отпуске, мы отдыхали вместе. И все, наверное, больше ни с кем не общаюсь”.

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“Это был тяжелый сезон для меня. Переехал в совершенно новую для меня страну и новую команду. Перед переездом почти не тренировался примерно полтора месяца – только в спортивном зале, потому что имел проблемы с паховыми мышцами и должен был их залечить.

Когда я приехал, здесь уже играли седьмой тур, поэтому потихоньку начал знакомиться с чемпионатом и набирать форму. Свою роль сыграл и язык – это было очень важно, а я его не знал. Вообще футбол – это не только футбольное поле, а еще многое и за его пределами”, – рассказал украинец.

"Заря" заработала на трансфере Русина 2,5 млн евро.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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