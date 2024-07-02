Русин: Миколенко помогал с переездом. Мы знакомы со времен Динамо

10 месяцев назад Назарий присоединился к команде из Чемпионшипа. Форвард рассказал о трудностях и главном помощнике во время переезда в Англию.

“Мне здесь нравится, моей семье здесь нравится, потому все хорошо. Я считаю, что Сандерленд – хороший город для семейной жизни. Я общаюсь с Виталием Миколенко, мы знакомы еще со времен "Динамо", где вместе играли. Он мне очень помогал с переездом, многое подсказывал, за что я ему очень благодарен. С Егором Ярмолюком немного общались в отпуске, мы отдыхали вместе. И все, наверное, больше ни с кем не общаюсь”.

“Это был тяжелый сезон для меня. Переехал в совершенно новую для меня страну и новую команду. Перед переездом почти не тренировался примерно полтора месяца – только в спортивном зале, потому что имел проблемы с паховыми мышцами и должен был их залечить.

Когда я приехал, здесь уже играли седьмой тур, поэтому потихоньку начал знакомиться с чемпионатом и набирать форму. Свою роль сыграл и язык – это было очень важно, а я его не знал. Вообще футбол – это не только футбольное поле, а еще многое и за его пределами”, – рассказал украинец.