Журналист The Telegraph: Большие клубы хотели арендовать Мудрика в январе

Журналист в подкасте London is Blue рассказал о попытках коллективов пригласить к себе украинского вингера.

"У Челси были запросы от очень больших команд еще в январе, чтобы попытаться взять его в аренду. Даже была команда заинтересована в полноценном трансфере, но "Челси" отказал. Они не были заинтересованы.

Они доверяют ему. Я думаю, что в клубе есть ощущение, что стиль Энцо Марески подойдет ему и Мареска попытается использовать его сильные стороны и развить их”, – считает Лоу.