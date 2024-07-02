Журналист The Telegraph: Большие клубы хотели арендовать Мудрика в январе
Мэтт Лоу сообщил, что Михаил мог проявить себя в другой команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист в подкасте London is Blue рассказал о попытках коллективов пригласить к себе украинского вингера.
"У Челси были запросы от очень больших команд еще в январе, чтобы попытаться взять его в аренду. Даже была команда заинтересована в полноценном трансфере, но "Челси" отказал. Они не были заинтересованы.
Они доверяют ему. Я думаю, что в клубе есть ощущение, что стиль Энцо Марески подойдет ему и Мареска попытается использовать его сильные стороны и развить их”, – считает Лоу.
Мудрик в минувшем сезоне оформил 9 результативных действий в 41 встрече.
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Источник:The Telegraph
Опубликовал: Александр Симченко
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