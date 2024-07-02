Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
Не сошлись в сумме сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" больше не рассматривает кандидатуру Артёма Довбика в качестве усиления атакующей линии.
Согласно информации Gol Digital, мадридский клуб отказался выплачивать "Жироне" клаусулу в размере 40 миллионов евро за украинского форварда.
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Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны ряда клубов Серии А ("Милан", "Наполи", "Ювентус") и АПЛ ("Челси", "Арсенал").
Напомним, что за "Жирону" Довбик выступает с 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.
В составе сборной Украины на Евро-2024 Довбик не отличился ни одним забитым мячом в трёх матчах группового этапа.
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