Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина

"Атлетико" больше не рассматривает кандидатуру Артёма Довбика в качестве усиления атакующей линии.

Согласно информации Gol Digital, мадридский клуб отказался выплачивать "Жироне" клаусулу в размере 40 миллионов евро за украинского форварда.

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Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны ряда клубов Серии А ("Милан", "Наполи", "Ювентус") и АПЛ ("Челси", "Арсенал").

Напомним, что за "Жирону" Довбик выступает с 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.

В составе сборной Украины на Евро-2024 Довбик не отличился ни одним забитым мячом в трёх матчах группового этапа.