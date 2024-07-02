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Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина

Наши за границей
Обновлено

Не сошлись в сумме сделки

Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" больше не рассматривает кандидатуру Артёма Довбика в качестве усиления атакующей линии.

Согласно информации Gol Digital, мадридский клуб отказался выплачивать "Жироне" клаусулу в размере 40 миллионов евро за украинского форварда.

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Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны ряда клубов Серии А ("Милан", "Наполи", "Ювентус") и АПЛ ("Челси", "Арсенал").

Напомним, что за "Жирону" Довбик выступает с 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.

В составе сборной Украины на Евро-2024 Довбик не отличился ни одним забитым мячом в трёх матчах группового этапа.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона трансфер
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Источник:
Gol Digital
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
02.07.2024 в 16:34
Глянули, шо он из себя представляет на Евро и забраковали. Пичичи блъ... ни одного гола за сборную. Сиди в Жироне Артёмка и не рыпайся никуда. У тебя был шанс, но ты его проепал. Может оно и к лучшему... Жироне ж ещё в ЛЧ играть.
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Комментарии 10
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Вarcelinius
02.07.2024 в 16:34
Глянули, шо он из себя представляет на Евро и забраковали. Пичичи блъ... ни одного гола за сборную. Сиди в Жироне Артёмка и не рыпайся никуда. У тебя был шанс, но ты его проепал. Может оно и к лучшему... Жироне ж ещё в ЛЧ играть.
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1
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
02.07.2024 в 16:36
Гнилий ждун-петераст ! Закінчуй обливати українців своїм катсапським смердючим лайном... Гнида ти й о бана....
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Вarcelinius
02.07.2024 в 16:40
Браво! Бис!
 
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Просто Квашин (Харків)
02.07.2024 в 17:30
це ти катсапський біс... житовська морда...
 
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Vantala (Kharkiv)
02.07.2024 в 17:57
Жироні він не потрібен. Вони весь рік на нього грали щоби якнайдорожче продати. Так, виступом на Євро він трохи забаганки приспустить. Значить продадуть його дешевше. І куплять знову недорогого перспективного, виростять і знову продадуть. Така у Жирони роль в схемі City Football Group. Це просто бізнес.
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alex.belogubko (одесса)
02.07.2024 в 16:24
цена на него упадёт есть игроки получше
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2024 в 16:12
Причина: обісрався на Євро
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Вarcelinius
02.07.2024 в 16:34
Таки да.
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Просто Квашин (Харків)
02.07.2024 в 16:39
шакал житовський... "Кієв за трі дня хатєл ?" А отримав медаль " За взятіє за щеку в 2022 гаду"...
 
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Вarcelinius
02.07.2024 в 16:42
Ну просто изумительно! Браво! Как он это делает?
 
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