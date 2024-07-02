Яремчук отказался переходить в Трабзонспор. Форвардом интересуются Болонья и Брест

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук ищет варианты для продолжения карьеры.

Прошлый сезон 28-летний украинец провел в аренде "Валенсии" и хотел бы продолжить играть в составе "летучих мышей", но этот вариант, как пишет испанское издание Relevo, на 99% нереальный.

Недавно "Брюгге" получил по игроку предложение по игроку в размере 8 млн евро от турецкого "Трабзонспора", которое устроило бельгийский клуб, однако сам Роман отказался ехать в Турцию и отклонил это привлекательное в финансовом плане предложение.

Украинец ищет клуб с большими амбициями и желательно с матчами в еврокубках.

На данный момент интерес к Яремчуку проявляют итальянская "Болонья" и французский "Брест", причем оба клуба будут играть в грядущем сезоне в Лиге чемпионов.

Казалось бы, идеальные варианты для форварда, на которые он мог бы согласиться, однако тут проблема в том, что и "Болонья" и "Брест" вряд ли потянут уже финансовые запросы "Брюгге".

Впрочем, резюмирует издание, переговоры еще впереди, так что все еще может измениться.