Яремчук отказался переходить в Трабзонспор. Форвардом интересуются Болонья и Брест
Но все не так просто
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук ищет варианты для продолжения карьеры.
Прошлый сезон 28-летний украинец провел в аренде "Валенсии" и хотел бы продолжить играть в составе "летучих мышей", но этот вариант, как пишет испанское издание Relevo, на 99% нереальный.
Недавно "Брюгге" получил по игроку предложение по игроку в размере 8 млн евро от турецкого "Трабзонспора", которое устроило бельгийский клуб, однако сам Роман отказался ехать в Турцию и отклонил это привлекательное в финансовом плане предложение.
Украинец ищет клуб с большими амбициями и желательно с матчами в еврокубках.
На данный момент интерес к Яремчуку проявляют итальянская "Болонья" и французский "Брест", причем оба клуба будут играть в грядущем сезоне в Лиге чемпионов.
Казалось бы, идеальные варианты для форварда, на которые он мог бы согласиться, однако тут проблема в том, что и "Болонья" и "Брест" вряд ли потянут уже финансовые запросы "Брюгге".
Впрочем, резюмирует издание, переговоры еще впереди, так что все еще может измениться.
Популярное сейчас
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Роналду: Это мой последний Евро. Но причина не в том, что я ухожу из футбола
- Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
- Игорь Харатин близок к возвращению в УПЛ
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 2