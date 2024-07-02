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Лунин еще не определился со своим будущем в Реале, Анчелотти уверен, что украинец останется

Наши за границей
Обновлено

Пока что Андрей не принял решение

Лунин еще не определился со своим будущем в Реале, Анчелотти уверен, что украинец останется

Goal

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уверен, что несмотря на то, что украинский голкипер команды Андрей Лунин еще не подписал новый контракт, кипер останется в команде.

Впрочем, как сообщает The Athletic, сам кипер все еще не уверен в своем будущем.

Изначально стороны уже согласовали новый контракт до середины 2029 года, а сейчас клуб ждет только окончательного решения украинца, который все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.

У Лунина есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и пока что не готов дать окончательный ответ.

В клубе пока не торопят украинца и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.07.2024 в 21:02
шо он, как баба: то ухожу, то остаюсь... тьфу, гля!
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1
3
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Комментарии 11
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.07.2024 в 21:02
шо он, как баба: то ухожу, то остаюсь... тьфу, гля!
Ответить
1
3
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.07.2024 в 21:40
Шо ти як баба базарна в електричці віриш жовтопресушним пис-даболам .
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2
2
MaximSK (Киев)
02.07.2024 в 19:59
Пусть делает то что хочет, главное если он будет запасным вратарем, близко не подпускать к матчам нашей сборной. Он итак изрядно нам навредил, больше никогда не хочется его видеть в нашей команде
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5
2
avatar
Вarcelinius
02.07.2024 в 20:46
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
02.07.2024 в 21:44
житовська пархата морда... рано радієш...
 
1
3
avatar
Вarcelinius
02.07.2024 в 21:48
 
0
3
Morphyk7 (Черновцы)
02.07.2024 в 19:53
Да насрати на того луніна. Визначився, не визначився - кожен день. Автор цієї хні дзвонив йому? Питав? Навіщо ці вброси безглузді?
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6
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
02.07.2024 в 21:45
срать на тебе катсапський троль з ольгіно....
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0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2024 в 19:39
Гнида смердюча. Через нього вилетіли з Євро. Ще торгується
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1
6
Tenma7 (Чернигов)
02.07.2024 в 19:44
Скоріш через Реброва, он вже у Зе на килимі ... хоча ні, скоріш у ярмака
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4
3
Morphyk7 (Черновцы)
02.07.2024 в 19:54
Він при чому? Всі 26 + тренерський штаб винні. Пішки в футбол не грають. Без боротьби та відлічі у футбол не грають
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4
2

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