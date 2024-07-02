Лунин еще не определился со своим будущем в Реале, Анчелотти уверен, что украинец останется
Пока что Андрей не принял решение
Goal
Главный тренер "
Впрочем, как сообщает The Athletic, сам кипер все еще не уверен в своем будущем.
Изначально стороны уже согласовали новый контракт до середины 2029 года, а сейчас клуб ждет только окончательного решения украинца, который все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.
У Лунина есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и пока что не готов дать окончательный ответ.
В клубе пока не торопят украинца и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.
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