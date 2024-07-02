Лунин еще не определился со своим будущем в Реале, Анчелотти уверен, что украинец останется

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти уверен, что несмотря на то, что украинский голкипер команды Андрей Лунин еще не подписал новый контракт, кипер останется в команде.

Впрочем, как сообщает The Athletic, сам кипер все еще не уверен в своем будущем.

Изначально стороны уже согласовали новый контракт до середины 2029 года, а сейчас клуб ждет только окончательного решения украинца, который все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.

У Лунина есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и пока что не готов дать окончательный ответ.

В клубе пока не торопят украинца и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.