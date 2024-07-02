Милан повторно контактировал с Довбиком после вылета сборной Украины с Евро-2024
Милан продолжает поиски забивного форварда
gironafc.cat
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Как сообщает Sky Sport Italia, несмотря на неубедительное выступление на Евро-2024, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик остается в сфере внимания итальянского гранда.
Впрочем, как сообщает источник, к активным действиям "Милан" еще не приступил и будет готов начать делать конкретные шаги по возможному трансферу Довбика, когда будет полная картина перехода – цена от "Жироны", условия личного контракта игрока и другие условия.
Также отмечается, что кроме Довбика "Милан" заинтересован в Ромелу Лукаку из "Челси" и Джошуа Зиркзе из "Болоньи".
И так как Лукаку на данный момент не готов дать однозначный ответ относительно перехода, поэтому "Милан" уже после Евро-2024 связывался с агетами Довбика.
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