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Милан повторно контактировал с Довбиком после вылета сборной Украины с Евро-2024

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Милан продолжает поиски забивного форварда

Милан повторно контактировал с Довбиком после вылета сборной Украины с Евро-2024

gironafc.cat

Новина українською

"Милан" продолжает поиски форварда для усиления линии атаки в следующем сезоне.

Как сообщает Sky Sport Italia, несмотря на неубедительное выступление на Евро-2024, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик остается в сфере внимания итальянского гранда.

Впрочем, как сообщает источник, к активным действиям "Милан" еще не приступил и будет готов начать делать конкретные шаги по возможному трансферу Довбика, когда будет полная картина перехода – цена от "Жироны", условия личного контракта игрока и другие условия.

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Также отмечается, что кроме Довбика "Милан" заинтересован в Ромелу Лукаку из "Челси" и Джошуа Зиркзе из "Болоньи".

И так как Лукаку на данный момент не готов дать однозначный ответ относительно перехода, поэтому "Милан" уже после Евро-2024 связывался с агетами Довбика.

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Милан Артем Довбик Жирона
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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