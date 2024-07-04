Экс-динамовец Кадири трудоустроился в Индии

Ганский экс-хавбек " Динамо " Мохаммед Кадири продолжит карьеру в Индии. Об этом сообщает местный журналист Маркус Мергулхао.

28-летний полузащитник договорился с клубом "Мохаммедан" и подписал контракт сроком на 2 года. Интересно, что тренером команды сейчас является россиянин Андрей Чернышев.

Напомним, Кадири числился игроком "Динамо" с 2019 по 2023 годы. За это время игрок отправлялся в аренды в российский "Арсенал" из тулы, венгерский "Гонвед" и одесский "Черноморец".