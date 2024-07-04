Экс-динамовец Кадири трудоустроился в Индии
Ганца продолжает носить по свету
Фото: dynamo.kiev.ua
Ганский экс-хавбек "
28-летний полузащитник договорился с клубом "Мохаммедан" и подписал контракт сроком на 2 года. Интересно, что тренером команды сейчас является россиянин Андрей Чернышев.
Напомним, Кадири числился игроком "Динамо" с 2019 по 2023 годы. За это время игрок отправлялся в аренды в российский "Арсенал" из тулы, венгерский "Гонвед" и одесский "Черноморец".
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Источник:Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
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