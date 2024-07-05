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Источник раскрыл финансовые детали контракта Беседина с Ордабасы

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У Артема комфортные материальные условия в команде из Шымкента

Источник раскрыл финансовые детали контракта Беседина с Ордабасы

Фото: ФК Динамо

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Бывший нападающий "Динамо" присоединился к "сине-белым" прошлым летом и выиграл первое чемпионство страны в истории клуба. Runasport раскрыл финансовые условия сотрудничества сторон.

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Месячная заработная плата форварда составляет 170 тысяч гривен. В контракте много бонусов. Если Беседин набирает 10 баллов по системе гол+пас, то дополнительно получит 630 тысяч гривен, если 15 или 20 – 843 000.

Остальные выплаты касаются командных результатов. Чемпионство оценивается в 1 млн, Кубок Казахстана – 630 тысяч, а проход в группу Лиги конференций – 2,1 млн. За год выступлений Артем забил 4 мяча в 19 встречах.

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Источник:
Runasport
Опубликовал: Александр Симченко
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