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Мудрик попал в список игроков Челси, чьи футболки продавались чаще всего

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Украинский вингер популярен среди поклонников синих

Мудрик попал в список игроков Челси, чьи футболки продавались чаще всего

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Пенсионеры" опубликовали топ-5 игроков, чьи футболки имели самый большой спрос среди покупателей в прошлом сезоне. Михаил Мудрик замыкает этот перечень. Подробные показатели клубная пресс-служба не предоставляла.

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На 4-й позиции расположился Коул Палмер, Тьяго Силва – третий. Вторым оказался Рис Джеймс, а возглавляет рейтинг Энцо Фернандес.

В кампании 2023/24 экс-полузащитник "Шахтера" забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 41 встрече. Всего на счету украинца 58 матчей и 11 результативных действий в составе лондонской команды.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Александр Симченко
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