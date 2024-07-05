Мудрик попал в список игроков Челси, чьи футболки продавались чаще всего

"Пенсионеры" опубликовали топ-5 игроков, чьи футболки имели самый большой спрос среди покупателей в прошлом сезоне. Михаил Мудрик замыкает этот перечень. Подробные показатели клубная пресс-служба не предоставляла.

На 4-й позиции расположился Коул Палмер, Тьяго Силва – третий. Вторым оказался Рис Джеймс, а возглавляет рейтинг Энцо Фернандес.

В кампании 2023/24 экс-полузащитник "Шахтера" забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 41 встрече. Всего на счету украинца 58 матчей и 11 результативных действий в составе лондонской команды.