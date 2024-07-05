Мудрик появился в рекламной коллаборации Челси и гостиничной сети Hilton
Михаил и два одноклубника снялись в атмосферном ролике
Chelsea
На YouTube-канале "синих" опубликовали видео, посвященное сотрудничеству с гостиницами Hilton. Михаил Мудрик, Рис Джеймс и Конор Галлахер почувствовали себя актерами хотя бы несколько секунд.
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По сюжету рекламы болельщик пересекается с футболистами на объекте размещения. Интересно, что для украинского вингера выбрали "роль" поклонника тренажерного зала.
Идея видео заключается в том, что игроки "пенсионеров" и фанаты "Челси" гораздо ближе, чем кажется. Также сеть гостиниц напоминает, что отдых в Hilton выбирают разные гости, а комфорт и высокий сервис могут сопровождаться встречами звезд.
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Источник:Chelsea
Опубликовал: Александр Симченко
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