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Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего

Наши за границей

Украинцем интересуются многие европейские топ-клубы

Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик принял решение остаться в испанском клубе, сообщает AS.

По информации издания, предложения от "Наполи", "Вест Хэма" и Саудовской Аравии были отклонены. 27-летний украинец заявил своим агентам, что не намерен уходить. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов в составе "красно-белых".

Напомним, что Довбик присоединился к "Жироне" летом 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 39 матчах. Его контракт с каталонским клубом действителен до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Moro (Київ)
05.07.2024 в 14:42
"принял решение"))) после ЧЕ перестали звать хоть куда то?
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Комментарии 2
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Moro (Київ)
05.07.2024 в 14:42
"принял решение"))) после ЧЕ перестали звать хоть куда то?
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0
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Вarcelinius
05.07.2024 в 14:21
Я с Артёмом по флюидам связался, мы с ним поговорили и он принял правильное решение.
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