Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик принял решение остаться в испанском клубе, сообщает AS.

По информации издания, предложения от "Наполи", "Вест Хэма" и Саудовской Аравии были отклонены. 27-летний украинец заявил своим агентам, что не намерен уходить. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов в составе "красно-белых".

Напомним, что Довбик присоединился к "Жироне" летом 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 39 матчах. Его контракт с каталонским клубом действителен до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.