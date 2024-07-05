Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего
Украинцем интересуются многие европейские топ-клубы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик принял решение остаться в испанском клубе, сообщает AS.
По информации издания, предложения от "Наполи", "Вест Хэма" и Саудовской Аравии были отклонены. 27-летний украинец заявил своим агентам, что не намерен уходить. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов в составе "красно-белых".
Напомним, что Довбик присоединился к "Жироне" летом 2023 года. В своем дебютном сезоне в Испании Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 39 матчах. Его контракт с каталонским клубом действителен до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера
- Промах Месси в серии пенальти чуть не стоил Аргентине выхода в полуфинал Кубка Америки
- Атлетико отказался платить за Довбика, но готов оформить трансфер другого форварда за 100 млн
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Комментарии 2