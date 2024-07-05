Чеберко: Что касается налогов, то есть свои нюансы в каждой стране, и они отличаются от украинских

Украинский защитник американского "Коламбуса" Евгений Чеберко рассказал о Лиге МЛС.

‒ Как возник вариант из США? Не было мнения, что это один из чемпионатов, куда едут уже заканчивать?

‒ Вариант возник внезапно. Я хотел сменить клуб, но об Америке не думал. Были некоторые сомнения, но когда поговорил с играющими в МЛС игроками, они сказали, что уровень достаточно хороший и чемпионат развивается. Дальше любые сомнения исчезли.

– И каким МЛС оказалась на самом деле – средний уровень отвечает ожиданиям от чемпионата с Месси?

‒ Чемпионат интересный, конкурентный, нет команды, которая может, условно говоря, пригласить лучших игроков к себе и будет на расстоянии от всех остальных. Каждая игра трудна, нет проходных матчей.

‒ Сравните чемпионаты Австрии, Хорватии и США. Какие преимущества, недостатки и особенности каждого?

‒ Все чемпионаты разные. Австрийский чемпионат очень интенсивный, высокий уровень физической подготовки и много команд, очень высоко строящих линию обороны. Это было во времена, когда я играл там, но не думаю, что очень многое изменилось с тех пор. Хорватский чемпионат более техничный, там индивидуально сильные игроки, играют в комбинационный футбол. Американский чемпионат больше открытого плана. Много пространства для игроков атаки, игра часто бывает без середины поля и много скоростных футболистов.

‒ Где из трех иностранных чемпионатов платили больше всего? И какие там зарплаты по сравнению с Украиной, есть ли нюансы по налогообложению зарплат? Потому что, например, во Франции постоянные жалобы футболистов на завышенные налоги. Как с этим в Австрии, Хорватии и особенно в США?

‒ Не знаю, какие сейчас зарплаты в Украине. У нас есть клубы, которые платят довольно большие деньги игрокам, поэтому на этот вопрос я могу ответить так: зарплаты похожи. Что касается налогов, то есть свои нюансы в каждой стране, где я играл. И они отличаются от украинских. С чем я столкнулся в Америке – это то, что здесь нужно каждый год заполнять свою декларацию по уплате налогов и заработной платы.