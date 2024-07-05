GdS: Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро
Украинец - в шорт-листе итальянского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" сохраняет интерес к украинскому форварду "Брюгге" Роману Яремчуку. Как пишет Gazzetta dello Sport, итальянский клуб ищет замену Джошуа Зиркзе, который покинет команду летом и рассматривает возможные варианты его замены.
Главным кандидатом является Фотис Иоаннидис из "Панатинаикоса", однако этот переход может быть слишком дорог для "Болоньи".
Также в шорт-листе у команды Винченцо Итальяно Армандо Броя, Жорж Микаутадзе и Роман Яремчук.
Как пишет издание, "Болонья" "впечатлена" игрой 28-летнего украинца на Евро-2024, за игрой которого на турнире клуб отправлял смотреть скаутов.
"Красно-синие" готовы побороться за трансфер с "Брестом", который, как сообщается, также заинтересован в приобретении форварда.
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Напомним, что минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии", в составе которой сыграл 34 матча и забил 8 голов.
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