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GdS: Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро

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Украинец - в шорт-листе итальянского клуба

GdS: Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" сохраняет интерес к украинскому форварду "Брюгге" Роману Яремчуку. Как пишет Gazzetta dello Sport, итальянский клуб ищет замену Джошуа Зиркзе, который покинет команду летом и рассматривает возможные варианты его замены.

Главным кандидатом является Фотис Иоаннидис из "Панатинаикоса", однако этот переход может быть слишком дорог для "Болоньи".

Также в шорт-листе у команды Винченцо Итальяно Армандо Броя, Жорж Микаутадзе и Роман Яремчук.

Как пишет издание, "Болонья" "впечатлена" ​​игрой 28-летнего украинца на Евро-2024, за игрой которого на турнире клуб отправлял смотреть скаутов.

"Красно-синие" готовы побороться за трансфер с "Брестом", который, как сообщается, также заинтересован в приобретении форварда.

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Напомним, что минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии", в составе которой сыграл 34 матча и забил 8 голов.

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Болонья Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
GdS
Опубликовал: Михаил Черныш
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