Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
Экс-форвард Динамо возглавил интересный рейтинг
Ряд экономических процессов существенно изменили ценообразование, поэтому суммы переходов по сравнению с 2000-ми отличаются в разы.
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18 лет назад звездный бомбардир "Милана" присоединился к "Челси" за 30,8 млн фунтов. Сейчас эта сумма эквивалентна 215,6 млн (!). Украинский нападающий становится самым дорогим трансфером в АПЛ с учетом инфляции.
На второй строчке оказался Рио Фердинанд (2004, 29 млн – 198,7 млн), топ-3 замыкает Фернандо Торрес (2011, 50 млн – 181,5 млн). Среди представителей топ-10 наиболее впечатляющая разница в переходе Алана Ширера (1996, 15 млн – 177,9 млн).
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