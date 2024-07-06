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Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции

Наши за границей
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Экс-форвард Динамо возглавил интересный рейтинг

Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции

Новина українською

Ряд экономических процессов существенно изменили ценообразование, поэтому суммы переходов по сравнению с 2000-ми отличаются в разы.

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18 лет назад звездный бомбардир "Милана" присоединился к "Челси" за 30,8 млн фунтов. Сейчас эта сумма эквивалентна 215,6 млн (!). Украинский нападающий становится самым дорогим трансфером в АПЛ с учетом инфляции.

На второй строчке оказался Рио Фердинанд (2004, 29 млн – 198,7 млн), топ-3 замыкает Фернандо Торрес (2011, 50 млн – 181,5 млн). Среди представителей топ-10 наиболее впечатляющая разница в переходе Алана Ширера (1996, 15 млн – 177,9 млн).

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Андрей Шевченко Челси (Лондон)
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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adey (Korosten)
06.07.2024 в 19:14
Челсі це знаний спеціаліст по проиопам селекції.У випадку з Шевою - рекордний проиоп.Чому тут радіти?
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Комментарии 1
adey (Korosten)
06.07.2024 в 19:14
Челсі це знаний спеціаліст по проиопам селекції.У випадку з Шевою - рекордний проиоп.Чому тут радіти?
Ответить
0
0

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