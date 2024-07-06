Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне

Пока неизвестно, где украинский бомбардир начнет ближайший сезон. В СМИ сообщают, что Артем склоняется к варианту продолжения карьеры в "Жироне", но "Атлетико" все еще будет бороться за обладателя трофея Пичичи.

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Издание AS утверждает, что неназванный саудовский клуб предлагает Довбику контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Согласно информации Salary Sport, в каталонском коллективе он заработал за сезон около 800 тысяч.

Также на игрока претендовали "Наполи" и "Вест Хэм", но стороны не пришли к общему знаменателю.