Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне
Аравийская команда инициирует щедрые условия сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Пока неизвестно, где украинский бомбардир начнет ближайший сезон. В СМИ сообщают, что Артем склоняется к варианту продолжения карьеры в "Жироне", но "Атлетико" все еще будет бороться за обладателя трофея Пичичи.
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Издание AS утверждает, что неназванный саудовский клуб предлагает Довбику контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Согласно информации Salary Sport, в каталонском коллективе он заработал за сезон около 800 тысяч.
Также на игрока претендовали "Наполи" и "Вест Хэм", но стороны не пришли к общему знаменателю.
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жажа_the_best (Харьков)
06.07.2024 в 19:01
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