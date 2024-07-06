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Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне

Наши за границей
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Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока неизвестно, где украинский бомбардир начнет ближайший сезон. В СМИ сообщают, что Артем склоняется к варианту продолжения карьеры в "Жироне", но "Атлетико" все еще будет бороться за обладателя трофея Пичичи.

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Издание AS утверждает, что неназванный саудовский клуб предлагает Довбику контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Согласно информации Salary Sport, в каталонском коллективе он заработал за сезон около 800 тысяч.

Также на игрока претендовали "Наполи" и "Вест Хэм", но стороны не пришли к общему знаменателю.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.07.2024 в 19:01
Довбик ты что дурак? Что ты еще думаешь? Жизнь футболиста очень короткая. Такой шанс бывает только РАЗ в жизни! Хватай свой узелок и беги быстрее к арабским шейхам!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
06.07.2024 в 19:01
Довбик ты что дурак? Что ты еще думаешь? Жизнь футболиста очень короткая. Такой шанс бывает только РАЗ в жизни! Хватай свой узелок и беги быстрее к арабским шейхам!
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
06.07.2024 в 19:08
петух лапотный не воняй здесь
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2
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.07.2024 в 19:19
даун донецкий иди смотри как Хайдук будет твое масковское ахметостадо трахать! Не любят хорваты руских! Не любят!
 
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