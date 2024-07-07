  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чеберко сыграл полный матч за Коламбус Крю. Его команда победила 4:0
В тренде

Чеберко сыграл полный матч за Коламбус Крю. Его команда победила 4:0

Наши за границей

Вернулся в основу

Чеберко сыграл полный матч за Коламбус Крю. Его команда победила 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках регулярного чемпионата MLS "Коламбус Крю" встречался дома с "Торонто". Хозяева победили со счётом 4:0.

Украинский центральный защитник Евгений Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбуса” и провел весь матч. Впервые за три поединка центрбэк сыграл все 90 минут. В предыдущей встрече он вообще на поле не появился.

В общей сложности на счету Чеберка 15 матчей в текущем сезоне MLS.

"Коламбус" находится на третьем месте в турнирной таблице. Отрыв от первого "Цинциннати" составляет девять очков с двумя матчами в запасе.

Читайте такжеКривцов забил гол в ворота Цинциннати, однако Интер сгорел со счетом 1:6 – ВИДЕО
По теме
yellow-arrow
Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне
yellow-arrow
Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
yellow-arrow
GdS: Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро
Коламбус Крю (США) Торонто Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости