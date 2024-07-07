Чеберко сыграл полный матч за Коламбус Крю. Его команда победила 4:0
Вернулся в основу
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата MLS "Коламбус Крю" встречался дома с "Торонто". Хозяева победили со счётом 4:0.
Украинский центральный защитник Евгений Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбуса” и провел весь матч. Впервые за три поединка центрбэк сыграл все 90 минут. В предыдущей встрече он вообще на поле не появился.
В общей сложности на счету Чеберка 15 матчей в текущем сезоне MLS.
"Коламбус" находится на третьем месте в турнирной таблице. Отрыв от первого "Цинциннати" составляет девять очков с двумя матчами в запасе.
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