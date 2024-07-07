Кулач нашел новый клуб за границей с двумя украинцами в составе
Форвард был свободным агентом несколько недель
Фото: fc.zire
Владислав Кулач усилил атаку армянского "Пюника". В ереванском коллективе нападающий стал третьим украинцем. Уже 3,5 года защитник Антон Братков выступает в обороне "Феникса" (106 матчей, в том числе 16 встреч в еврокубках).
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Летом 2022 года в расположении клуба появился Сергей Вакуленко (37 поединков). С января 2023-го Кулач играл в азербайджанской "Зире" (6 голов, 37 матчей). "Пюник" стал для Владислава уже четвертым иностранным коллективом после турецкого "Эскишехирспора" и венгерского "Гонведа".
В предыдущем сезоне ереванская команда выиграла 16-е чемпионство Армении.
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Источник:Пюник
Опубликовал: Александр Симченко
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