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Кубок лиги Казахстана. Только одна команда с украинцем победила

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Состоялись матчи 2-го тура группового этапа

Кубок лиги Казахстана. Только одна команда с украинцем победила

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В квартете А встречались "Кызылжар" и "Кайрат", которые начали стадию с викторий. В составе хозяев Юрий Бушман и Алексей Щебетун отыграли полный поединок. Соперники расписали ничью 1:1.

В группе В "Кайсар" уступил "Женису" 0:1. Клуб из Кызылорда потерпел второе поражение на турнире. Виталий Приндета провел игру среди запасных.

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В квартете С "Ордабасы" и "Елимай" не определили сильнейшего (2:2). У действующего чемпиона страны всего 2 зачетных пункта. Игорь Пластун отыграл весь матч, Евгения Макаренко выпустили после перерыва, Артем Беседин остался на скамейке для запасных.

В группе D "Шахтер" (Караганда) одолел "Жетису" со счетом 2:1. Теперь у обеих команд по 3 балла. В обороне "горняков" выступал Дмитрий Рыжук, а на 69-й минуте на поле появился Максим Драченко. Ворота "Жетису" защищал Орест Костик.

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Игорь Пластун Виталий Приндета Евгений Макаренко Дмитрий Рыжук Юрий Бушман Максим Драченко Артем Беседин Алексей Щебетун Орест Костик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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