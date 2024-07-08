AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале
Пока что с будущем украинца полный туман
AS
Будущее 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина в "
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, кипер летом может покинуть команду.
Переговоры о продлении контракта Лунина и "Реала" продолжаются, однако Лунин готов продлить соглашение лишь в том случае, если получит гарантии игровой практики. В свою очередь, в "Реале" не могут дать украинцу таких гарантий, так как №1 в команде однозначно остается Тибо Куртуа.
Также издание пишет о том, что в случае ухода Лунина "сливочным" могут предложить услуги вратаря "Порту" Диогу Кошты.
Напомним, что Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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