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AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале

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Пока что с будущем украинца полный туман

AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале

AS

Новина українською

Будущее 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале" все еще остается под вопросом.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, кипер летом может покинуть команду.

Переговоры о продлении контракта Лунина и "Реала" продолжаются, однако Лунин готов продлить соглашение лишь в том случае, если получит гарантии игровой практики. В свою очередь, в "Реале" не могут дать украинцу таких гарантий, так как №1 в команде однозначно остается Тибо Куртуа.

Также издание пишет о том, что в случае ухода Лунина "сливочным" могут предложить услуги вратаря "Порту" Диогу Кошты.

Напомним, что Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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