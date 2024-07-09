Мудрик сократил отпуск и вернулся к тренировкам с Челси
Украинец недолго отдыхал после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Сегодня, 8 июля, Михаил тренировался в общей группе.
Интересно, что тренерский штаб "синих" разрешил игрокам, которые играли на Евро-2024 отдыхать до 18 июля, однако украинец, видимо, сам решил раньше времени вернуться к работе.
Напомним, что этим летом у "Челси" сменился тренер – команду принял Энцо Мареска.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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