  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик сократил отпуск и вернулся к тренировкам с Челси
В тренде

Мудрик сократил отпуск и вернулся к тренировкам с Челси

Наши за границей

Украинец недолго отдыхал после Евро-2024

Мудрик сократил отпуск и вернулся к тренировкам с Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вернулся к тренировка со своей команды.

Сегодня, 8 июля, Михаил тренировался в общей группе.

Интересно, что тренерский штаб "синих" разрешил игрокам, которые играли на Евро-2024 отдыхать до 18 июля, однако украинец, видимо, сам решил раньше времени вернуться к работе.

Напомним, что этим летом у "Челси" сменился тренер – команду принял Энцо Мареска.

По теме
yellow-arrow
AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале
yellow-arrow
Кубок лиги Казахстана. Только одна команда с украинцем победила
yellow-arrow
Кулач нашел новый клуб за границей с двумя украинцами в составе
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости