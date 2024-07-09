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Яремчук сомневается в переходе в Трабзонспор, но турки настаивают на трансфере

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Роман ждет более интересный вариант продолжения карьеры

Яремчук сомневается в переходе в Трабзонспор, но турки настаивают на трансфере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Черноморские штормы" готовы подписать форварда сборной Украины. Клуб уже согласовал детали с "Брюгге", но футболист не спешит соглашаться. Игроку предложили большую зарплату, а бельгийская сторона могла заработать на переходе 8 млн евро.

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Инсайдер Саша Тавольери считает, что "бордово-синие" сохраняют шансы на оформление трансфера. Также многое зависит от наличия альтернативных предложений, поскольку в Западной Фландрии его не планируют оставлять.

"Трабзонспор" периодически приглашает в состав украинцев. Раньше клуб хотел видеть в команде Филиппа Будковского, Андрея Ярмоленко и Алексея Кащука.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Александр Симченко
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